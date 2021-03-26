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ПРАЙМ

Минфин выразил признательность Банку России за повышение ключевой ставки

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что признателен Банку России за то, что он поднял ключевую ставку до 4,5%, это немного "встряхнуло" людей, которые были уверены, что ставка всегда будет на уровне 4,25%.В источнике
С чего всё началось

В Минфине назвали неизбежным рост процентных ставок

19 марта Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25% пункта, до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях.
ТАССвчера в 04:38

Подробнее о событии

В Минфине сравнили повышение ключевой ставки с холодным душем

РБКвчера в 06:14

«Холодный душ» от ЦБ: В Минфине порадовались повышению ключевой ставки в России

Царьградвчера в 09:52

Минфин призывает принять повышение ставок в РФ как неизбежное

Finam.Ruвчера в 07:27

Минфин сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем

РИА Новостивчера в 09:01

Ожидание повышения ставок стало нарастать к началу года, когда вырос спрос на инструменты хеджирования - замминистра финансов

Финмаркетвчера в 05:35

Минфин выразил признательность Банку России за повышение ключевой ставки

ПРАЙМвчера в 05:15

В Минфине назвали неизбежным рост процентных ставок

ТАССвчера в 04:38
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Путин побывал в новом здании Детского музыкального театра ДМТЮА в Москве

Президент российского государства Владимир Путин накануне посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел залы актерского мастерства, хореографии и хорового пения.
Evo-rus.comвчера в 01:13

Поздравление врио Главы Республики Мордовия А.А. Здунова с Международным днем театра

Важно, что своими работами радуют не только профессиональные коллективы столицы республики, но и десятки народных театров и самодеятельных драматических объединений в муниципальных районах, где в театральных студиях и кружках увлеченно занимаются взрослые и юные артисты.
НТМ01:19

Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды

В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.
РИА Новости08:41