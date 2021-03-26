Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что признателен Банку России за то, что он поднял ключевую ставку до 4,5%, это немного "встряхнуло" людей, которые были уверены, что ставка всегда будет на уровне 4,25%.

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С чего всё началось В Минфине назвали неизбежным рост процентных ставок 19 марта Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25% пункта, до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях. ТАСС вчера в 04:38