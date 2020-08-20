Минфин выступил против отмены транспортного налога
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Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога
Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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