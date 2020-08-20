Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
Подробнее о событии
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новостивчера в 04:44
13

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в пятницу заявил о готовности стать «посредником» во Франции между президентом этой страны Эммануэлем Макроном и движением «Желтые жилеты».
Известия09:28
16