Минфин выступил против отмены транспортного налога
Смотрите также
Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Лукашенко заявил, что решит проблемы в Белоруссии в ближайшие дни
«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче третьего тура РПЛ
Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Новый клип BTS побил рекорд на YouTube
Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной
Уникальный микроробот для движения использует спирт
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Алексей Навальный госпитализирован в реанимацию в Омске
Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше
РПЦ отреагировала на превращение монастыря Хора в мечеть в Турции
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму РФ
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии
Российский корабль назвали самым мощным в мире
В России планируется запустить единую федеральную базу аренды жилья
ФСБ показала видео задержания сотрудников СБУ
Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»
Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Задержанный КГБ сотрудник белорусской компании сбежал через форточку
Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран
Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной
Организаторы отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади
Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов, говорится в сообщении Минфина.В источнике
С чего всё началось
Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога
Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
Подробнее о событии