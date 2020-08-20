Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов, говорится в сообщении Минфина.