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Ведомости
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов, говорится в сообщении Минфина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20

США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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РПЦ отреагировала на превращение монастыря Хора в мечеть в Турции

Власти Турции не выполняют своих обещаний по поводу сохранения свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии, они показывают «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям».
Телеканал 360°07:39
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Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
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Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области

Ограничения касаются граждан старше 65 лет Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности из-за COVID-19 на территории региона до 6 сентября.
Правда УрФО08:56
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