Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов, говорится в сообщении Минфина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
Подробнее о событии
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

Стали известны доходы главврачей районных больниц Пензенской области

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год руководителей районных больниц Пензенской области опубликованы на официальном сайте регионального министерства здравоохранения.
Smi58.ru07:31
3