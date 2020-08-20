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РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46

Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет

Как сообщается на сайте Европейского института биоинформатики, команда ученых из США, Великобритании, Германии и Италии отмечают, что трабекулы в сердце образуются на раннем этапе развития зародыша и помогают насыщать кислородом орган.
Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет
МТВ онлайн03:08
21

США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
226

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
Газета.Ru02:40
38

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
13

Apple лишил iPhone 12 важных деталей

Apple решила снизить расходы на другие детали, в частности, на плату аккумулятора. iPhone 12 оснастят более простой и компактной конструкцией с меньшим числом слоев, что компенсирует дорогостоящую технологию 5G.
iReactor03:21
2

В Венеции оценили идею американских ученых «позволить городу затонуть»

Венецианский гид и вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси оценила гипотезу американских ученых о том, что человечеству пора перестать спасать некоторые места, уязвимые с точки зрения экологии.
Аргументы недели03:12