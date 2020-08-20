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РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождь11:40
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъ10:44
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Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.
РИА Новости10:42

Врач Навального Анастасия Васильева не верит диагнозу омских врачей

Лечащий врач политика Алексея Навального, лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева не поверила омским врачам, заявившим, что у политика «нарушение обмена веществ» предположительно на фоне снижения уровня сахара в крови.
Росбалт07:51
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