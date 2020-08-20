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РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
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96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зарегистрированы на территории Новокузнецка (32), Киселевска (14), Прокопьевска (12), Кемерово (10), Анжеро-Судженска (5), Междуреченска (4), Беловского МР (3), Таштагольского МР (3), Белово (2), Ленинск-Кузнецкого (1), Тайги (1), Кемеровского МО (1), Прокопьевского МО (1), Промышленновского МО (1), Юргинского МО (1). На 18 августа у 5 306 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com18 августа в 02:32
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
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