В ФБК заявили об «опасном яде» в организме Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что, по словам представителя транспортной полиции, в организме Алексея Навального нашли опасное вещество, которое представляет угрозу не только для него, но и для окружающих.