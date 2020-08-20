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РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова выступил предполагаемый очевидец происшествия — Александр Кобец.
Коммерсантъвчера в 16:31
4,4K

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт19 августа в 12:58

Роскачество рассказало, какие вина любят россияне

Россияне стали покупать больше сухих вин, тогда как сладость в напитке становится немодной, кроме того, российские женщины стали более активны как покупатели вин, хотя раньше их в основном покупали мужчины, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
ПРАЙМ20:31

На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»

Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
ТАСС17:15

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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В Приморье за сутки коронавирус выявлен в семи районах

Владивосток, 21 августа 2020, 03:56 — REGNUM В Приморье, в семи муниципалитетах за минувшие сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом: в Пожарском и Кировском районах, в Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, а также во Владивостоке.
REGNUM20:56