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РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

Роспотребнадзор назвал условия для снятия всех ограничений в Приморье

Заместитель главного санитарного врача Приморья Светлана Морозова назвала главные условия для перехода Приморья к третьему этапу, когда снимут все ограничения на работу предприятий, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru21:00
8

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
176

В Приморье за сутки коронавирус выявлен в семи районах

Владивосток, 21 августа 2020, 03:56 — REGNUM В Приморье, в семи муниципалитетах за минувшие сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом: в Пожарском и Кировском районах, в Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, а также во Владивостоке.
REGNUM20:56

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфаксвчера в 11:33
19

Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАССвчера в 04:51
21

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00