Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.