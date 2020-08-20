Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАСС12:42
Подробнее о событии
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русском12:49
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъ15:20
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°13:46
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБК16:17
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАСС12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москва12:38
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомости12:30

Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВ10:28
8

Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
9

Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Весна14:11
9

Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ru10:38
2

Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США

ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегоднявчера в 09:01
39