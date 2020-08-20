Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
Подробнее о событии
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Интерфаксвчера в 15:58
811

В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 10:20

На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
2

«Ашан» уволил несколько десятков сотрудников из-за коррупции

Напомним, что в марте была обнародована информация о том, что французский ретейлер «Ашан» каждый год терял из-за коррупции внутри менеджмента порядка 3% оборота, что составляет примерно 100 миллионов евро.
Долг.рф17:54

Минобороны Грузии и Украины договорились о сотрудничестве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ, министры обороны Украины Андрей Таран и Грузии Ираклий Гарибашвили согласовали и подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.
Новостной фронтвчера в 04:13
5