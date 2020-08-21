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Минфин выступил против отмены транспортного налога в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев ранее внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить транспортный налог в стране. Выпадающие доходы бюджета парламентарий предлагал заменить увеличением акциза на топливо.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАСС20 августа в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБК20 августа в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъ20 августа в 15:20
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомости20 августа в 12:30
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русском20 августа в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАСС20 августа в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москва20 августа в 12:38
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°20 августа в 13:46

Глава ВПП считает, что пандемия ведет к «библейским масштабам» голода

ВПП во время пандемии Бисли сообщил, что с началом пандемии организация должна была ориентировать свою деятельность на помощь новым группам, которые оказались наиболее уязвимы в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией.
ТАСС01:09
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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