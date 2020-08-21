Минфин выступил против отмены транспортного налога в России
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Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев ранее внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить транспортный налог в стране. Выпадающие доходы бюджета парламентарий предлагал заменить увеличением акциза на топливо.В источнике
С чего всё началось
Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога
Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАСС20 августа в 12:42
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