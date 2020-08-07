«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Министерство финансов РФ выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, который был введен для защиты внутреннего рынка. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.