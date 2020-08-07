«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива
Министерство финансов РФ выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, который был введен для защиты внутреннего рынка. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Белорусский бензин подождет до октября
Запрет на импорт топлива в РФ не успеют снять досрочно Правительство, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка.
Коммерсантъ18:24
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