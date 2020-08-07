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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Министерство финансов РФ выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, который был введен для защиты внутреннего рынка. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Запрет на импорт топлива в РФ не успеют снять досрочно Правительство, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка.
Коммерсантъ18:24
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REGNUM

Минфин РФ выступил против снятия моратория на импорт топлива — «Ъ»

REGNUM02:21
ПРАЙМ

СМИ: мораторий на импорт топлива в Россию вряд ли снимут досрочно

ПРАЙМ02:01
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Эхо Москвы01:35
Газета.Ru

Ъ: Минфин выступает против отмены моратория на импорт топлива

Газета.Ru20:15
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

ТАСС20:04
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Коммерсантъ18:24

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Ведомости03:10
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Сергей Соседов назвал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина клоунадой

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, который часто высказывает свое независимое мнение о звездах российского шоу-бизнеса, раскрыл некоторые нюансы и настоящие причины брака между шоуменом Максимом Галкиным и певицей Аллой Пугачевой.
Что происходит03:12
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