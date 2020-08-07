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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Министерство финансов РФ выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, который был введен для защиты внутреннего рынка. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Запрет на импорт топлива в РФ не успеют снять досрочно Правительство, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка.
Коммерсантъ18:24
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Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Эхо Москвы01:35
REGNUM

Минфин РФ выступил против снятия моратория на импорт топлива — «Ъ»

REGNUM02:21
ПРАЙМ

СМИ: мораторий на импорт топлива в Россию вряд ли снимут досрочно

ПРАЙМ02:01
ГЛАС.RU

Минфин РФ выступил против снятия моратория на импорт топлива

ГЛАС.RU03:23
Газета.Ru

Ъ: Минфин выступает против отмены моратория на импорт топлива

Газета.Ru20:15
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

ТАСС20:04
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Коммерсантъ18:24

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре

Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
РИА Новости03:49
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
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Оборот малых и средних предприятий в Москве достиг 95% значений марта

Оборот малых и средних предприятий в столице на прошлой неделе достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение ограничений из-за коронавируса, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Газета.Ru03:32