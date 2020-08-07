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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Министерство финансов РФ выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, который был введен для защиты внутреннего рынка. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Запрет на импорт топлива в РФ не успеют снять досрочно Правительство, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка.
Коммерсантъ18:24
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ГЛАС.RU

Минфин РФ выступил против снятия моратория на импорт топлива

ГЛАС.RU03:23
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

ТАСС20:04
ПРАЙМ

СМИ: мораторий на импорт топлива в Россию вряд ли снимут досрочно

ПРАЙМ02:01
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Эхо Москвы01:35
Газета.Ru

Ъ: Минфин выступает против отмены моратория на импорт топлива

Газета.Ru20:15
REGNUM

Минфин РФ выступил против снятия моратория на импорт топлива — «Ъ»

REGNUM02:21
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Коммерсантъ18:24

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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Решив монополизировать ядерную программу, «США ввергли Британию в шок»

Москва, 5 августа 2020, 19:04 — REGNUM Ядерная программа Великобритании после Второй мировой войны была обусловлена не только оборонительными соображениями в связи с усилением СССР, но и тем, чтобы поддержать свой статус равного партнёра США.
REGNUM5 августа в 12:04

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57