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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Министерство финансов РФ выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, который был введен для защиты внутреннего рынка. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Запрет на импорт топлива в РФ не успеют снять досрочно Правительство, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка.
Коммерсантъ18:24
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ПРАЙМ

СМИ: мораторий на импорт топлива в Россию вряд ли снимут досрочно

ПРАЙМ02:01
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

Эхо Москвы01:35
ТАСС

«Ъ»: Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

ТАСС20:04
Газета.Ru

Ъ: Минфин выступает против отмены моратория на импорт топлива

Газета.Ru20:15
Коммерсантъ

Белорусский бензин подождет до октября

Коммерсантъ18:24

Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара
Российская газета19:58
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В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
РИА Новости01:57

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок Александр Лукашенко, президент Белоруссии По словам Лукашенко, для Путина было бы неприемлемо прибегать к предшественнику и советоваться по тому или иному вопросу.
Piter.tv00:47
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В «Локомотиве» рассказали о тестировании на коронавирус

Председатель совета директоров столичного "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал прохождении игроками клуба тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции в преддверии матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита".
Газета.Ruвчера в 10:46

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

После взрыва в Бейруте экс-владельца судна с селитрой нашла полиция

Кипрский бизнесмен Хараламбос Манолис сообщил, что в то время у россиянина были юридические проблемы как с властями Ливана, так и с клиентами, в результате чего были конфискованы селитра и судно.
Уралинформбюро01:20
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ruвчера в 11:58
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