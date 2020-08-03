Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.

с чего всё началось

Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ. По некоторым категориям месторождений нефтяники сейчас могут платить налоги не с объема добычи, а исходя из финансового результата.

Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников

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