Экономика
Политическая ЭкспертизаМинфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ. По некоторым категориям месторождений нефтяники сейчас могут платить налоги не с объема добычи, а исходя из финансового результата.
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с чего всё началось
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъвчера в 17:57
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
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Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
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Газета.Ru 06:05
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В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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ИА БНК 04:50
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
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BFM.ru 03:28
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Футбол
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В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU вчера в 06:55
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46ТВ 07:20
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Космос
РФ начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС
Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции по сверхкороткой схеме.
РЕН ТВ 07:32
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Кино
Пятый сезон «Бумажного дома» станет для сериала последним
Мадрид, 1 августа 2020, 10:04 — REGNUM Netflix объявила, что пятый сезон испанского сериала «Бумажный дом» станет последним.
REGNUM 01 августа в 03:04
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в трех субъектах СКФО
Грозный, 3 августа 2020, 12:22 — REGNUM На Северном Кавказе были проведены спецмероприятия ФСБ РФ по пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских.
REGNUM 05:22
Политика
Водолацкий: Дело по расследованию MH17 повернулось в пользу РФ
Фонд провел свое собственное расследование обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.
RuNews24.ru вчера в 23:59
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Общество
В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК вчера в 07:39
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Авто
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Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
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