Экономика
МонаВистаМинфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников
Законопроектом предлагается обязать нефтяников платить налога на дополнительный доход (НДД) с финансового результата, а не с объема добычи. Таким образом, налоги фактически станут более высокими. В самом министерстве эту информацию подтвердили.
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с чего всё началось
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъвчера в 17:57
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«Правильно сделали»: Прядкин – о наказании Карпина
Прядкин заявил, что в комитете по этике «правильно сделали», приняв такое решение.
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В Абхазии опасаются вспышки коронавируса из-за открытия границы с РФ
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В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
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Соловьев прокомментировал цензуру его передачи в Белоруссии
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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