Экономика
ИзвестияМинфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%). Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), имеющемся в распоряжении «Известий».
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Происшествия
В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии
О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.
РБК 07:43
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Политика
Помпео призвал Украину обновить нормандский формат
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео отметил, что США полагаются на стремление новых украинских властей обновить нормандский формат переговоров, а США активно помогают искать верные решения.
Вечерний курьер 04:38
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Общество
74-летняя женщина родила двойню в Индии
В индийском штате Андхра-Прадеш Эрраматти Мангаямма родила (двойняшек) впервые в возрасте 74 лет. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Футбол
«Локомотив» сообщил сроки восстановления Алексея Миранчука
Московский «Локомотив» сообщил о сроках восстановления полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука.
Матч ТВ 07:24
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Футбол
Рохо хочет покинуть «МЮ» ради карьеры в сборной Аргентины
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо объяснил, что обдумывает смену клуба ради карьеры в национальной команде.
Матч ТВ 06:33
Армия и оружие
В Мьянме заявили о планах купить истребители у России
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Происшествия
В Тюмени возбудили уголовное дело после похорон ветерана в пакете
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту похорон в полиэтиленовом пакете труженицы тыла, которая умерла в пансионате для ветеранов войны и труда.
ТАСС 06:37
Шоу-бизнес
Поклонники Николая Караченцова делают памятник актеру за свой счет
Вдова великого актера Николая Караченцова сразу после смерти супруга намеревалась создать достойный памятник мужу.
ГлобалМСК.ру 06:51
Происшествия
Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма
В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию из Италии топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру 05:30
Автоспорт
«Мерседесу» грозит провал на домашней трассе «Феррари»
Скудерия собирается развить успех после триумфа в Бельгии, а Квят снова рассчитывает на Топ-10 На прошлой неделе Шарль Леклер одержал долгожданную победу на трассе «Спа-Франкоршам», принеся «Феррари» первую викторию в сезоне.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Единоборства
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес
На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
Российская газета 02:50
Политика
Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон
Накануне, комментируя проект соглашения между США и талибами, Ашраф Гани сказал, что оно является бессмысленным.
Эхо Москвы 06:30
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49