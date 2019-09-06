Экономика
ТАСС«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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с чего всё началось
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).Известиявчера в 17:02
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Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России сыграет в белой форме в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
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Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.
СоцИнформБюро 04:47
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Гаджеты
Huawei представит чипсет Kirin 990 на IFA 2019
В течение долгого времени ходили слухи о том, что чипсет Kirin 990 прибыл на IFA-2019, а теперь рекламный щит Huawei на Messe Hall в Берлине подтвердил это.
ГЛАС.RU вчера в 04:00
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
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Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Происшествия
В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Происшествия
Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма
В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
Экстерьер автомобиля получил более резкие черты и напоминал роскошные «Чайки», хотя в основе 3101 использовались несущие элементы от модели ГАЗ-24.
SpeedMe 03:00
Авто
Suzuki готовит к премьере новый «кроссовер»
В конце текущего месяца компания Suzuki проведет презентацию нового бюджетного "кроссовера", который составит конкуренцию Renault Кwіd на индийском рынке.
Daily-Motor.Ru 07:44
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Происшествия
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Политика
Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
РБК 08:05
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Политика
Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.
РБК 07:08
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Происшествия
В Тюмени возбудили уголовное дело после похорон ветерана в пакете
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту похорон в полиэтиленовом пакете труженицы тыла, которая умерла в пансионате для ветеранов войны и труда.
ТАСС 06:37
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Культура
Уральские дизайнеры оденут звезд балета
К новому балетному сезоу в «Урал Опера Балет», который стартует с концертов Ural Ballet Fashion Gala, привлекли уральских дизайнеров для создания нарядов артистам.
Моменты 00:00
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Экономика
Путин поддержал ипотеку в 2% для молодых семей в ДФО
Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Происшествия
В Подмосковье гадалка обокрала пенсионерку, испугав гибелью дочери
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во Владимире сиделка обокрала 79-летнюю пенсионерку. Сумма ущерба оценивается в 265 тыс. рублей.
REGNUM 04:57
Единоборства
Нурмагомедов и Пуарье уложились в вес перед поединком за титул UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Пуарье уложились в необходимый вес в преддверии поединка, сообщил на своей странице в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.
РИА Новости 02:05