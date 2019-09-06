Экономика

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С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%). Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), имеющемся в распоряжении «Известий».
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Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ

Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).
Известиявчера в 17:02

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Для российских водителей предложили ввести новый налог. За попутчиков хотят получить НДФЛ

Фонтанка.Ру01:09

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РЕН ТВвчера в 18:20

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«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

ТАССвчера в 22:07

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

Известиявчера в 19:54

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Lenta.ru00:45
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
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