Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

с чего всё началось

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%). Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), имеющемся в распоряжении «Известий».

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