Общество

BFM.ruBFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления. Об этом РБК рассказал замминистра Алексей Моисеев. Документ о гарантированном пенсионном плане, или сокращенно ГПП, был опубликован в конце октября, и на него поступило множество замечаний.
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с чего всё началось

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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