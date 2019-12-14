Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

с чего всё началось

Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления. Об этом РБК рассказал замминистра Алексей Моисеев. Документ о гарантированном пенсионном плане, или сокращенно ГПП, был опубликован в конце октября, и на него поступило множество замечаний.

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