Экономика

BFM.ruBFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РБК03:00

Подробнее о событии

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

РБК03:00

Проект о добровольных пенсиях доработают, чтобы избежать обналичивания

Коммерсантъ04:39

Россияне не смогут забрать замороженные пенсии

URA.Ru05:06

Минфин закроет возможность обналичивать пенсионные накопления

Дождь04:54

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Москва 2404:34

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

BFM.ru05:18

Минфин устранит возможность обналичивания замороженных пенсий

Компания04:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
Гаджеты

Новый камерофон Vivo X30 Pro может снимать Луну

Компания Vivo вскоре выпустит на рынок камерофон X30 Pro, отличающийся широкими возможностями зума.
Актуальные Новости 01:11
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 03:10
Хоккей

Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

Pravda.Ru вчера в 01:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Здоровье

Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики

Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
Ugpressa.ru 03:55
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
REGNUM вчера в 23:06
Наука

38 лет составляет «естественная» продолжительность жизни человека

Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
ToDay News Ufa вчера в 11:29
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Общество

В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
ТАСС вчера в 21:24
Политика

Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Коммерсантъ 05:00
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Хоккей

Финляндия одержала победу над Швецией в матче Кубка Первого канала

Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 05:31
Футбол

Лэмпард: «Челси» не планирует усилений во время зимних трансферов

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился информацией о трансферных планах «аристократов» на время зимнего трансферного окна.
Нева Спорт вчера в 03:22
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Моя Москва.онлайн вчера в 13:06
Футбол

Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

Семак поиграл в футбол с местными детьми, а также сделал с ними совместную фотографию.
Sport24.ru 02:41
Общество

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости вчера в 05:51
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала женская эстафета. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.
Нева Спорт 05:30
Политика

В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко

РИА Новости 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное