Экономика
BFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).РБК03:00
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На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала женская эстафета. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.
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