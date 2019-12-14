Экономика
BFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).РБК03:00
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Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
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С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
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Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Финансы
Эксперт предрек рост курса доллар до 50 гривен
Уже в следующем году доллар может достичь отметки в 30 или даже 50 гривен.
Общество
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов
Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
Здоровье
Вода с лимоном защищает организм от сердечного приступа
Немецким врачом-кардиологом, профессором Дитрихом Гренемейером установлено, что от сердечного приступа, чувства усталости, а также повреждения кровеносных сосудов способен защитить простой напиток – вода с лимоном.
Происшествия
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В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Общество
Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака
Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Здоровье
Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес
По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Политика
Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
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Футбол
Экс-капитан «Оренбурга» Андреев о перерыве в 15 лет между матчами РПЛ: «Читал комментарии: «Даже Хатико столько не ждал»
Читал комментарии под новостью о рекорде. «Даже Хатико столько не ждал», – супер.
Армия и оружие
Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «Панцирь-С1» и советского ЗРК «Куб».
Кино
«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера
Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова попрощалась со зрителями
Авто
Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре
Музыка
Верка Сердючка спела новую песню
Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Шоу-бизнес
У звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева родился внук
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев впервые стал дедом. У его 28-летнего сына Степана на свет появился наследник.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
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Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Общество
Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка
Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.