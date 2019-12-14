Экономика
BFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).РБК03:00
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"Установлено, что сегодня, 14 декабря 2019 года, на территории строительной площадки многоквартирного дома, расположенной по улице Луначарского в городе Карпинск, при проведении строительных работ по подъему груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги по улицу Луначарского башенного крана", - говорится в сообщении.
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