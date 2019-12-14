Экономика

BFM.ruBFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РБК03:00

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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

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Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

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URA.Ru05:06

Минфин закроет возможность обналичивать пенсионные накопления

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Минфин закроет возможность обналичивания пенсионных накоплений

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Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

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