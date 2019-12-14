Экономика

BFM.ruBFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РБК03:00

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Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии

Российская газета07:18

Минфин уберет возможность обналичивания замороженных пенсий

Телеканал 360°06:50

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

РБК03:00

Минфин закроет возможность обналичивания пенсионных накоплений

Эхо Москвы06:00

В проекте о добровольных пенсиях могут установить минимальный взнос

Коммерсантъ04:39

Минфин нашел способ предотвратить обналичивание замороженных пенсий

Ведомости06:21

Копите ваши денежки: власти меняют систему пенсионных накоплений

Астраханские новостивчера в 05:58
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
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Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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