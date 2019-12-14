Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

с чего всё началось

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.

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