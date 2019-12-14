Экономика
BFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).РБК03:00
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Общество
Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака
Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
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МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Музыка
Верка Сердючка спела новую песню
Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Общество
Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток
56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Общество
«Чем бы ни закончилась дело — проигрывает государство» — в правительстве Украины неистово защищают убийц Шеремета
Глава Министерства по делам ветеранов Оксана Коляда признала, что лично знакома с ключевыми фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подчеркнув, что те являются «признанными авторитетами» среди карателей и их пособников.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Религия
Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Хоккей
Шайба изуродовала лицо журналистки на хоккейном матче
Общество
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным днем
Глава Бурятии Алексей Цыденов перенес выходной для госслужащих с субботы, 28 декабря, на последний день месяца, сообщил пресс-секретарь губернатора Алексей Фишев.
Хоккей
Россия — Чехия 2:0 (1-й перерыв)
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
Технологии
IT-сообщество встало на защиту открытого кода
По заявлению Rambler, программа Nginx была создана ее сотрудниками в рабочее время, и поэтому должна принадлежать Rambler Преследования за открытый код – очень плохой сигнал сообществу программистов.
Политика
Дмитрий Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога
Дмитрий Медведев и Сергей Румас рассмотрели интеграционные вопросы и взаимодействие в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетической.
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на приостановку карьеры Загитовой
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Политика
Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти
Суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны Омару аль-Баширу с десяти до двух лет, сообщает телеканал Al Hadath.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Общество
ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.