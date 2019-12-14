Общество

BFM.ruBFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РБК03:00

Подробнее о событии

Выяснилось, из-за кого россияне не дождутся своих замороженных пенсий

URA.Ru09:28

Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий

Известия08:06

В проекте о добровольных пенсиях могут установить минимальный взнос

Коммерсантъ04:39

Минфин не даст обналичивать замороженные накопления по новому плану

Дождь08:00

Минфин нашел способ предотвратить обналичивание замороженных пенсий

Ведомости06:21

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

РИА Новости07:42

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

РБК03:00
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Общество

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Политика

Власти Украины заявили, что никаких документов на саммите в Париже не подписывали

Главы стран "нормандской четвёрки" не подписали ни одного документа в результате встречи в Париже, прошедшей 9 декабря.
Комсомольская правда 08:20
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК вчера в 10:41
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Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Авто

Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер

Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
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Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Политика

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 12:08
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 12:19
Биатлон

Российский биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Газета.Ru 09:44
Общество

В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Rambler News Service вчера в 06:46
Общество

«Мисс мира» стала представительница Ямайки

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурсе «Мисс мира 2019».
Пятый канал 12:22
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.
Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru 12 декабря в 18:14
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 12 декабря в 15:51
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у подруги

В рамках нового выпуска программы артист откровенно рассказал о том, как пытался завести детей с давней подругой, однако потерял двойню из-за выкидыша.
Дни24 вчера в 09:29
Футбол

«Лестер» потерял очки в матче АПЛ с «Норвичем»

«Норвич» с 12 очками находится в зоне вылета — на 19-м месте. Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ.
RT на русском 12:29
Шоу-бизнес

Миро назвала Бабкину пластиковой

Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Вести Подмосковья вчера в 12:40
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости вчера в 10:10
Политика

Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
BFM.ru 02:03
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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РБК 02:01
Политика

Премьер Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент

Лидер «Либеральных демократов» Джо Суинсон, добивавшаяся отмены Brexit, не смогла сохранить место в парламенте.
RuNews24.ru 12 декабря в 23:46
Общество

Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
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О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Газета.Ru 11:57
Футбол

«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге

В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Чемпионат 11:24
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