Киев отверг обвинения Лукашенко во вмешательстве в дела Белоруссии

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», — говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.