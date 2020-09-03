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РБК
РБК

Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
 ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
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Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Коммерсантъ09:08
РБК

Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

РБК06:50
ТАСС

Минфин в сентябре направит на продажу валюты 54 млрд рублей

ТАСС05:03
Финмаркет

Минфин на 20% снизит продажу валюты с 7 сентября по 6 октября

Финмаркет05:19
Rambler News Service

Минфин вновь сократит объем продажи валюты

Rambler News Service05:10
ПРАЙМ

Минфин России в сентябре продаст валюту на 54 млрд рублей

ПРАЙМ05:06
Вести.Ru

Продажа валюты из ФНБ сократится в сентябре

Вести.Ru06:42

Киев отверг обвинения Лукашенко во вмешательстве в дела Белоруссии

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», — говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Известия09:55
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Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАСС07:35
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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