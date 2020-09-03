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Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин изъял из ежемесячного релиза о покупках/продажах валюты по бюджетному правилу данные об ожидаемых дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах. Теперь оценить потери бюджета от сокращения экспорта нефти и газа нельзя.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин не раскрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
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Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Коммерсантъ09:08
Вечерний курьер

Минфин РФ закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Вечерний курьер10:08
Реальное время

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Реальное время09:44
Компания

Минфин скрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Компания09:33
Экономика сегодня

Минфин не стал раскрывать данные о нефтегазовых доходах России

Экономика сегодня11:32
БИЗНЕС Online

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах

БИЗНЕС Online07:45
РБК

Минфин не раскрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

РБК06:50

Пермский край и «Мединвестгрупп» договорились о строительстве в регионе трех медучреждений

Власти Пермского края и инвестиционная компания "Мединвестгрупп" подписали соглашение о строительстве на территории региона инфекционной клиники, онкологического диспансера и хирургического корпуса.
ТАСС08:08
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Арбитры матча «Ротор» — «Спартак» отстранены от работы

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры Алексей Сухой и Владимир Москалев отстранены от работы по итогам матча пятого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и "Спартаком".
Газета.Ru07:55

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28