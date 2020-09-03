Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета
Минфин изъял из ежемесячного релиза о покупках/продажах валюты по бюджетному правилу данные об ожидаемых дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах. Теперь оценить потери бюджета от сокращения экспорта нефти и газа нельзя.В источнике
С чего всё началось
Минфин не раскрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета
Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
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