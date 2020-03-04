Экономика

РБКРБКМинфин закупит минимум валюты за два года

В 2019 году минимум по закупкам валюты пришелся на сентябрь (187,1 млрд руб.). В 2018 году наименьшее количество валюты Минфин закупил в марте (192,5 млрд руб.). А наибольшая за два года сумма допдоходов была направлена на покупку валюты в ноябре 2018 года — 525,8 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2020 года в размере 172,1 миллиарда рублей», — следует
 из сообщения.
Компания05:18

Подробнее о событии

Минфин собирается закупить минимум валюты за два года

Комсомольская правда06:55

Минфин РФ закупит валюту в марте на 133 млрд рублей

REGNUM06:06

Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

Интерфакс04:36

Минфин закупит минимум валюты за два года

РБК04:30

Минфин сократит закупку иностранной валюты в резервы

Российская газета04:14

Дополнительные доходы бюджета РФ от нефти в марте составят 172,1 млрд руб

ТАСС04:10

Минфин РФ в марте сократит ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу в 1,8 раза

ПРАЙМ04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Salt Mag 03:01
Общество

Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении

Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
REGNUM 05:37
Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Происшествия

В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом

Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Газета.Ru 06:35
Кино

Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение

Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Новые Известия 05:54
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Путин внес в проект Конституции поправку о Боге

Одной из поправок, которые президент Владимир Путин внес в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменениях в Конституции, стала поправка о Боге.
Московский Комсомолец 02 марта в 10:21
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Passion.ru вчера в 19:16
Футбол

Хавбек «Зенита» Оздоев рассказал о критике тренеров

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев рассказал о критике тренеров за отсутствие ударов по воротам из выгодных позиций.
Газета.Ru 06:32
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости 02:04
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Lenta.ru 05:20
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Общество

Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
Live24 02:52
Общество

Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России

Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
РИА Новости 05:53
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 02:42
Происшествия

Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест

Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
REGNUM 04:55
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ

Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
iReactor вчера в 17:57
Экономика

Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию

Акция распространяется на проведение наиболее востребованных и популярных операций с финансовыми инструментами — покупку и продажу ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже.
Плас 03:15
Спорт

Российский велогонщик с коронавирусом поведал о своем состоянии

Российский велогонщик Игорь Боев, у которого в организме обнаружили коронавирус, в интервью РИА "Новости" поведал о своем состоянии.
Газета.Ru 03:52
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Газета.Ru 03:20
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Комсомольская правда вчера в 09:35
Гаджеты

Xiaomi представила мощнейшие смартфоны Black Shark 3

KM.ru 06:32
Здоровье

В Грузии раскрыли пользу чачи в борьбе с коронавирусом

Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе посоветовал бороться с коронавирусом с помощью крепкого алкогольного напитка чача.
Lenta.ru 05:31
Политика

Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
REGNUM 04:08
Гаджеты

В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME

Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Игромания.ру 04:41
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Происшествия

ТАСС: против владельца сети «Тарас Бульба» возбудили новое дело

Следователи возбудили новое уголовное дело против владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное