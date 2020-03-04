Экономика
РБКМинфин закупит минимум валюты за два года
В 2019 году минимум по закупкам валюты пришелся на сентябрь (187,1 млрд руб.). В 2018 году наименьшее количество валюты Минфин закупил в марте (192,5 млрд руб.). А наибольшая за два года сумма допдоходов была направлена на покупку валюты в ноябре 2018 года — 525,8 млрд руб.
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с чего всё началось
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2020 года в размере 172,1 миллиарда рублей», — следует из сообщения.Компания05:18
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Общество
Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении
Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
Происшествия
В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Кино
Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение
Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Путин внес в проект Конституции поправку о Боге
Одной из поправок, которые президент Владимир Путин внес в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменениях в Конституции, стала поправка о Боге.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка
У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Футбол
Хавбек «Зенита» Оздоев рассказал о критике тренеров
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев рассказал о критике тренеров за отсутствие ударов по воротам из выгодных позиций.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»
Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Общество
Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
Общество
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Происшествия
Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест
Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Экономика
Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию
Акция распространяется на проведение наиболее востребованных и популярных операций с финансовыми инструментами — покупку и продажу ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже.
Спорт
Российский велогонщик с коронавирусом поведал о своем состоянии
Российский велогонщик Игорь Боев, у которого в организме обнаружили коронавирус, в интервью РИА "Новости" поведал о своем состоянии.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Здоровье
В Грузии раскрыли пользу чачи в борьбе с коронавирусом
Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе посоветовал бороться с коронавирусом с помощью крепкого алкогольного напитка чача.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
Гаджеты
В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME
Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Происшествия
ТАСС: против владельца сети «Тарас Бульба» возбудили новое дело
Следователи возбудили новое уголовное дело против владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.