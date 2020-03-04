Экономика

РБКРБКМинфин закупит минимум валюты за два года

В 2019 году минимум по закупкам валюты пришелся на сентябрь (187,1 млрд руб.). В 2018 году наименьшее количество валюты Минфин закупил в марте (192,5 млрд руб.). А наибольшая за два года сумма допдоходов была направлена на покупку валюты в ноябре 2018 года — 525,8 млрд руб.
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Минфин закупит минимум валюты за два года

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