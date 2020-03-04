Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с конца 2017 года - 6,3 млрд рублей в день. За предыдущий месяц общий объем покупок составил 214,2 млрд рублей (11,3 млрд рублей в день).
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Минфин собирается закупить минимум валюты за два года

Комсомольская правда06:55

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Ведомости06:54

Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

Интерфакс04:36

Минфин РФ закупит валюту в марте на 133 млрд рублей

REGNUM06:06

Минфин закупит минимум валюты за два года

РБК04:30

Минфин сократит закупку иностранной валюты в резервы

Российская газета04:14

Дополнительные доходы бюджета РФ от нефти в марте составят 172,1 млрд руб

ТАСС04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ

Uznayvse.ru 01:21
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Армия и оружие

Минобороны: Анкара виновна в регулярных атаках на «Хмеймим»

Ранее ГАЛС сообщал, что в Турции заявили о виновности России в смерти мирных жителей.
ГЛАС.RU 03:07
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Общество

87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве

Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:25
Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Политика

Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В Госдуму поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, передает ОТР.
Общественное телевидение России 02 марта в 11:17
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru вчера в 05:22
Происшествия

Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест

REGNUM 04:55
Здоровье

Грузинский Минздрав рекомендовал бороться с коронавирусом чачей

Как сообщает «Интерфакс», о полезных свойствах напитка напомнил журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Популярная механика вчера в 19:04
Кино

Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение

Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Новые Известия 05:54
Общество

Шнуров написал стих о том, как в России на пенсионерах сэкономили

Напомним, правительство РФ сэкономило 21,5 миллиарда рублей за прошлый год в результате пенсионной реформы из-за того, что не выплатило пенсионерам отчисления по старому закону.
Live24 вчера в 11:15
Кино

Киану Ривз может вернуться к роли Константина в киновселенной DC

HotGeo 00:22
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости 02:04
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

REGNUM 06:41
Авто

BMW обновила свой фирменный логотип

BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Tvoe-avto.com 03:09
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Lenta.ru 06:59
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Наука

Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа

Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
ToDay News Ufa 05:04
Политика

Австралийский юрист: МН-17 был сбит украинским истребителем

Малазийский Boeing, следовавший рейсом МН-17, был сбит украинским истребителем.
HotGeo 07:03
Футбол

В Болгарии футболист не забил с нескольких сантиметров

В матче Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА 1948» произошёл курьёзный эпизод.
Чемпионат 05:24
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.
RT на русском 06:07
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Общество

РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:37
Авто

Состоялся выход гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport

Старт производства новой версии состоится ко второй половине 2020 года.
Rusargument вчера в 11:11
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Вести.Ru 05:46
Общество

Матвиенко назвала «безобразием» работу алтайского транспорта

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала эту ситуацию «безобразием».
Московский Комсомолец 05:03
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное