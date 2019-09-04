Финансы
Экономика и жизньНа покупку валюты в сентябре Минфин направит 187,1 млрд рублей
С 6 сентября по 4 октября 2019 г. Министерство финансов РФ намерено направить на покупку иностранный валюты 187,1 млрд руб. Ежедневный объём покупки валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб. Месяцем ранее на эти цели ведомство направило 246,2 млрд руб. (11,2 млрд руб. ежедневно).
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Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, улетели в Петербург
Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Воронеже из-за проблем с шасси, вылетели в Санкт-Петербург другим бортом, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
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МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
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Три человека пострадали в Ангарске при хлопке газа в пятиэтажке
Три человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в 5-этажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 06:05
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Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
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Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
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Путин и Моди прибыли на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
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В деньгах рынок продолжит небольшой рост: ежегодный темп составит не более 6%, а за весь период с 2018 по 2023 год рынок вырастет на 10%, до $26,1 млрд.
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Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
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Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и последующие переговоры в Варшаве.
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Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари
Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор.
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