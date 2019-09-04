Финансы
ТАССМинфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти
Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 8,9 млрд рублей.
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