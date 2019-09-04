Финансы

ТАССТАССМинфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти

2 фото
Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 8,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин закупит в сентябре валюту на 187,1 млрд рублей

Банки.ру05:38

Минфин сократит покупку валюты на бирже в сентябре

Вести.Финанс05:27

Минфин в сентябре сократит валютные интервенции

Российская газета05:11

Минфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти

ТАСС05:10

Минфин снизит закупки валюты

Rambler News Service05:09

2 сентября Центробанк купил валюту для Минфина на 21,73 млрд рублей

Финмаркет03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции

«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Политика

Путин показал Моди модель атомного ледокола

Путину и Моди показали макеты судов, которые будут производиться на комплексе, в том числе крупного атомного ледокола, передает ТАСС.
Вести.Ru 02:20
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье

Поисковая группа обнаружила тела пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.
Газета.Ru 02:49
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Политика

Американский режиссер посвятил новый фильм выборам в России

Режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго снял новый фильм. Лента посвящена умному голосованию и будущему, которое оно может сулить России.
Телеканал 360° 05:19
Политика

Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС

Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 05:18
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Единоборства

Хабиба перед боем с Порье в Абу-Даби охраняют люди с оружием

Нева Спорт 04:59
Экономика

Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах

Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Авто

Nissan презентовал новый Nissan Juke

Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Происшествия

Вертолёт организаторов велогонки «Вуэльта» заснял плантацию марихуаны

Во время восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта Испания» вертолет организаторов гонки случайно заснял плантацию конопли.
News.ru 05:15
Экономика

«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие

РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия

Суд признал виновным напавшего на омоновца Кирилла Жукова

ТАСС 05:18
Хоккей

Защитник «Салавата» Семенов оштрафован за драку с Хантом

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов оштрафован за драку с нападающим «Куньлуня» Гаретом Хантом.
Sports.ru 05:31
Армия и оружие

Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов

Индия заказала у России вооружение и военную технику на 14,5 миллиардов долларов, это "огромный" портфель, сообщил в среду глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 05:49
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Пскове

В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Кино

В Уфе пройдет однодневный кинофестиваль

Из всей программы члены жюри отобрали жизнеутверждающее и по-настоящему творческое кино, которое и покажут в Уфе.
Собака.ru 02 сентября в 01:45
Политика

Иран решил отпустить россиянина с задержанного британского танкера

Иранские власти решили по запросу судовладельца отпустить семь членов экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе, сообщили РБК в посольстве России в Иране.
РБК 05:32
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

РИА Новости 05:24
Теннис

Медведев в полуфинале US Open встретится с Димитровым

РИА Новости 00:49
Культура

Сын экс-мэра Твери расскажет, как стать авантюристом

Алексей Корзин имеет уникальный опыт: он пересёк пустыню Рамлат-эль-Вахиба в Омане, нырял с белыми акулами в ЮАР, забирался на ледники Новой Зеландии, проехал Индию на поездах, а Восточный Тимор на мотоцикле, жил с индейцами в джунглях Амазонии.
ГТРК Тверь 04:24
Хоккей

Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»

Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

REGNUM вчера в 06:58
Политика

Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах

Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:52
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.
Известия 05:20
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Политика

В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявления болгарского МИДа, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное