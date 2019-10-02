Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

с чего всё началось

Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг». Исключение – случаи, когда требуется застраховать предмет залога.

Происшествия Вероятный убийца девочки в Саратове признал вину Житель Саратова, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, признал свою вину и рассказал о мотивах преступления.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.

Политика Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.

Спорт Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.

Хоккей Квартальнов: вратарь ЦСКА Сорокин здорово сыграл с «Ак Барсом» Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин выручил свою команду в ключевые моменты игры с "Ак Барсом", заявил главный тренер казанского хоккейного клуба Дмитрий Квартальнов.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Экономика ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.

Экономика «Яндекс» продолжил обвал после второго удара Второй проблемой стал отзыв «Яндексом» ходатайства о приобретении сервиса «Везет».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Происшествия Против члена правительства ЕАО возбудили дело за «президентский» каток Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО Виктора Коренева за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Армия и оружие Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek.

Футбол Кейн посетовал на небрежность в матче со сборной Чехии Благодаря победе сборная Чехии сравнялась с Англией по очкам – у обеих команд по 12 пунктов в группе А. При этом у англичан есть ещё одна игра в запасе.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

Политика Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17 Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Здоровье В США число умерших после использования вейпов выросло до 26 человек Число умерших после использования курительной смеси для вейпов в США выросло до 26 человек, пишет The Wall Street Journal.

Футбол Шнуров: «Никогда не стану болельщиком „Спартака“» Известный музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после поражения петербургского «Зенита» в матче баскетбольной Евролиги от испанской «Барселоны» заявил, что никогда не будет болеть за московский «Спартак».

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Кино Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.