Экономика
Право.руМинфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании
Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг». Исключение – случаи, когда требуется застраховать предмет залога.
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Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.Коммерсантъ10 октября в 19:04
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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