Экономика

Право.руПраво.руМинфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании

Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг». Исключение – случаи, когда требуется застраховать предмет залога.
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с чего всё началось

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.
Коммерсантъвчера в 19:04

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СМИ: банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

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Интерфаксвчера в 21:40

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URA.Ruвчера в 20:33

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Коммерсантъвчера в 19:04
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