Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин. Кроме этого, на реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать19
Михаил Мишустин
В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 10:54

Подробнее о событии

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

Известия10:54

1,4 триллиона рублей. Мишустин рассказал о бюджете на борьбу с коронавирусом

Фонтанка.Ру10:43

Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

RT на русском10:17

На борьбу с COVID-19 в России зарезервировали 1,4 триллиона рублей

РИА Новости10:26

Мишустин: Минфин зарезервировал 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Вести.Ru10:21

Мишустин назвал зарезервированную сумму на борьбу с коронавирусом

Московский Комсомолец10:35

Российское правительство готовит второй пакет мер, которые необходимы из-за ситуации с коронавирусом

Эхо Москвы10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в свете развития ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости 14:58
Общество

Главврачу больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщил телеканал «Россия 24».
Rambler News Service вчера в 09:04
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на все автомобили

Компания «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 1%, сообщил «Интерфаксу» представитель компании.
Forbes 10:03
Общество

Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел на полуострове более жесткие меры самоизоляции для борьбы с коронавирусом в период с 3 по 6 апреля.
Российская газета 15:22
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Власти предложили продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю, которую объявил в России президент Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК 12:13
Экономика

Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться.
Известия 13:56
Политика

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН вчера в 18:55
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Profinance.ru 12:43
Финансы

Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда

Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.
Актуальные комментарии 03:59
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

РИА Новости 16:45
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Чемпионат 30 марта в 18:02
Общество

Прожившей пять лет в московской клинике девочке нашли семью

Газета.Ru 12:33
Энергетика

Экономист предрек США потерю статуса крупнейшего производителя нефти

В ситуации с обвалом цен на нефть, испаряющимся спросом и резким снижением инвестиций США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти, пишет CNBC со ссылкой на мнения экспертов в сфере энергетики.
Взгляд.ру 14:24
Футбол

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
Интерфакс-Спорт 10:55
Общество

Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы

Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
ToDay News Ufa 14:03
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru 14:23
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Коммерсантъ 15:55
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Общество

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона

В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Lenta.ru 14:41
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС 13:05
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 14:42
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ 30 марта в 21:20
Общество

МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
RT на русском 15:34
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное