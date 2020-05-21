Экономика
ГородовойМинфин заявил, что Россию ждет масштабный рост размещения гособлигаций
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин собирается нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) — средства будут направлены на ликвидацию последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ
Финмаркет21 мая в 07:29
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Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 21 мая в 03:46
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске
RT на русском 02:14
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Жена и трое детей футболиста Погребняка заразились коронавирусом
Вся семья футболиста Павла Погребняка, сдавшего положительный тест на COVID-19, оказалась заражена коронавирусом.
НТВ вчера в 14:59
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Происшествия
В Иркутской области нашли четырех пропавших детей
Четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет, пропавших в пятницу в иркутском поселке Смоленщина, найдены и переданы родителям.
ТАСС 02:07
Общество
Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август
Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России предположительно начнется в конце лета.
Газета.Ru 02:56
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru вчера в 12:53
Игры
Take-Two: новая часть GTA не выйдет до апреля 2021 года
CyberSport.ru 21 мая в 04:08
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти
РИА Новости 02:09
Общество
Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам
Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.
Аргументы и Факты вчера в 12:25
Шоу-бизнес
«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте
Lisa.ru вчера в 04:00
Общество
Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Футбол
Люсьен Фавр: «Марио Гетце не вписывается в игровую схему „Боруссии Д“»
Главный тренер «Боруссии Д» Люсьен Фавр заявил, что полузащитник команды Марио Гетце не подходит игровой схеме команды.
Спорт-Экспресс 02:16
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:32
Культура
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Происшествия
За сутки в Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В сводке оперативного штаба Новосибирской области от 23 мая в 11:00 появилось 83 новых пациента с коронавирусом.
Atas.info 01:17
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Армия и оружие
Два дальних Ту-142МЗ выполнили полёт над Тихим океаном
Отмечается, что продолжительность полёта составила около 12 часов, за это время самолёты преодолели маршрут протяжённостью девять тысяч км.
RT на русском 03:13