Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин собирается нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) — средства будут направлены на ликвидацию последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Общество В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 722

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 925

Шоу-бизнес Жена и трое детей футболиста Погребняка заразились коронавирусом Вся семья футболиста Павла Погребняка, сдавшего положительный тест на COVID-19, оказалась заражена коронавирусом.

Общество Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании. 24

Политика Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей. 481

Происшествия В Иркутской области нашли четырех пропавших детей Четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет, пропавших в пятницу в иркутском поселке Смоленщина, найдены и переданы родителям. 11

Происшествия На Украине завершили расследование дела Шеремета Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. 1

Общество Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 509

Финансы Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах. 20

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 5

Общество Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке. 132