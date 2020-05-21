Экономика

ГородовойГородовойМинфин заявил, что Россию ждет масштабный рост размещения гособлигаций

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин собирается нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) — средства будут направлены на ликвидацию последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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Госдолг РФ вырастет, но это не проблема — замминистра финансов

ИА Красная Весна21 мая в 09:43

Минфин запланировал увеличить объём размещения госдолга

Rambler News Service21 мая в 09:25

Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ

ПРАЙМ21 мая в 06:58

Минфин РФ предупредил о «масштабнейшем» росте эмиссии ОФЗ

Вестник Кавказа21 мая в 08:21

Замминистра финансов заявил, что Россию ждет «масштабнейший» рост эмиссии ОФЗ

ТАСС21 мая в 07:47

В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ

Финмаркет21 мая в 07:29

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Вести.Ru21 мая в 08:54
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Здоровье

В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
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Общество

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 21 мая в 03:46
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске

RT на русском 02:14
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Шоу-бизнес

Жена и трое детей футболиста Погребняка заразились коронавирусом

Вся семья футболиста Павла Погребняка, сдавшего положительный тест на COVID-19, оказалась заражена коронавирусом.
НТВ вчера в 14:59
Общество

Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
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Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
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Происшествия

В Иркутской области нашли четырех пропавших детей

Четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет, пропавших в пятницу в иркутском поселке Смоленщина, найдены и переданы родителям.
ТАСС 02:07
11
Общество

Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август

Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России предположительно начнется в конце лета.
Газета.Ru 02:56
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Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
50
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
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Происшествия

На Украине завершили расследование дела Шеремета

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru вчера в 12:53
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Игры

Take-Two: новая часть GTA не выйдет до апреля 2021 года

CyberSport.ru 21 мая в 04:08
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

РИА Новости 02:09
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Общество

Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.
Аргументы и Факты вчера в 12:25
Шоу-бизнес

«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте

Lisa.ru вчера в 04:00
Общество

Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек

Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
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Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
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Финансы

Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара

Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
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Космос

На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
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Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

Live24 вчера в 02:59
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Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
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Политика

Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
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Футбол

Люсьен Фавр: «Марио Гетце не вписывается в игровую схему „Боруссии Д“»

Главный тренер «Боруссии Д» Люсьен Фавр заявил, что полузащитник команды Марио Гетце не подходит игровой схеме команды.
Спорт-Экспресс 02:16
Общество

Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса

Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:32
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Культура

«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга

Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
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Происшествия

За сутки в Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

В сводке оперативного штаба Новосибирской области от 23 мая в 11:00 появилось 83 новых пациента с коронавирусом.
Atas.info 01:17
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Общество

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
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Армия и оружие

Два дальних Ту-142МЗ выполнили полёт над Тихим океаном

Отмечается, что продолжительность полёта составила около 12 часов, за это время самолёты преодолели маршрут протяжённостью девять тысяч км.
RT на русском 03:13
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