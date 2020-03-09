Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть
В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.В источнике
С чего всё начиналось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Газета.Ru 9 марта в 14:12
РИА Новости 9 марта в 02:59