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Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть
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В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.В источнике
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С чего всё начиналось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
РБК 9 марта в 03:07
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Минфин не пугает перспектива падения нефти до $25

Газета.Ru 9 марта в 14:12
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Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

РИА Новости 9 марта в 02:59
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В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

РБК 9 марта в 03:07
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