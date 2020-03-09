Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть

В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.