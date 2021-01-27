Минфин заявил о «колоссальном» количестве регионов, где подорожало жилье
Министерство финансов РФ беспокоит большое количество регионов, где выросли цены на жилье, и решение о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должно сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего увеличения стоимости недвижимости, заявил журналистам замминистра Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.В источнике
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Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов
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