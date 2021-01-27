Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Минфин заявил о «колоссальном» количестве регионов, где подорожало жилье

Министерство финансов РФ беспокоит большое количество регионов, где выросли цены на жилье, и решение о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должно сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего увеличения стоимости недвижимости, заявил журналистам замминистра Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.В источнике
ПРАЙМ
Свойкировский.рф
Рамблер
РИА Новости
Москва 24
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов

Эхо Москвывчера в 15:03
Рамблер

Рост цен на жилье в регионах обеспокоил Минфин

Рамблервчера в 11:17
РИА Новости

Минфин заявил о «колоссальном» количестве регионов, где подорожало жилье

РИА Новостивчера в 10:05
Свойкировский.рф

«Бюджетное стимулирование идёт не гражданам, а застройщикам». Минфин России отметил рост цен на жильё из-за льготной ипотеки

Свойкировский.рфвчера в 10:44
Москва 24

Минфин РФ обеспокоен количеством регионов с ростом цен на жилье

Москва 24вчера в 10:38
Европейско-Азиатские новости

Минфин: От льготной ипотеки выиграли застройщики, а не граждане

Европейско-Азиатские новостивчера в 11:05
Интерфакс

Решения о продлении льготной ипотеки пока нет - Минфин РФ

Интерфаксвчера в 10:04

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена намерена пересмотреть договоры о продаже высокоточных боеприпасов Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ, одобренные бывшим главой государства Дональда Трампа.
Известиявчера в 15:28

Фильм про «дворец в Геленджике» и несогласованные акции прокомментировал Путин

Российские студенты в ходе онлайн общения с президентом России задали вопросы Владимиру Путину о дворце под Геленджиком и несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Навального, которые прошли 23 января по всей стране.
NE_PROSTOвчера в 01:09

Власти Москвы напомнили о сохранении масочного режима в барах и кафе

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду, 27 января, отметил, что, несмотря на снятие ограничений на работу развлекательных заведений города в ночное время перчаточно-масочный режим в них никто не отменял.
Известиявчера в 14:49