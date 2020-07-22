Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин заявил о предоставлении регионам поддержки в 100 млрд рублей

Мифин заявил, что регионы в ближайшее время получат поддержку в размере 100 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". В ведомстве отметили, что финансовая помощь будет направлена 69 субъектам.
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