Экономика
Газета.RuМинфин заявил о предоставлении регионам поддержки в 100 млрд рублей
Мифин заявил, что регионы в ближайшее время получат поддержку в размере 100 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". В ведомстве отметили, что финансовая помощь будет направлена 69 субъектам.
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Экономика
«Ленту» перерегистрируют с кипрского офшора в Россию
Акционеры Lenta Ltd на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции с Кипра на Россию.
Коммерсантъ 13:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 15:10
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Путешествия
Из-за пандемии отели в Греции снизили цены на отдых до 40%
В условиях пандемии греческие системы вводят скидки и разрабатывают системы бонусов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Kathimerini.Сейчас забронировать номер стоит на 25% дешевле, а некоторые гостиницы делают куда большие скидки – до 40%.
UfaTime.ru 13:33
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Футбол
Двух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19
Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19.
Известия 11:06
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Футбол
Гончаренко обратился к фанатам ЦСКА после завершения сезона
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам после матча 30-го тура чемпионата России против "Тамбова".
Газета.Ru 14:37
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
Политика
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 14:37
Общество
Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе
Тёплая погода с температурой до +28 °С ожидается на следующей неделе в Московском регионе.
RT на русском вчера в 17:54
Футбол
Уткин отреагировал на высказывания жены Семака
Популярный блогер Василий Уткин высказался о недавнем выступлении супруги Сергея Семака в инстаграме.
ГЛАС.RU 04:05
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
Общество
Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой
Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 10:06
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 15:14
Происшествия
Полиция нашла объявленную в розыск мать убитой на Сахалине девочки
Мать убитой на Сахалине малолетней девочки оставила младшего ребенка дома и несколько дней не выходила на связь.
NewInform 04:50
Политика
Посольство КНР в Вашингтоне получало угрозы взрыва бомб и убийств
Посольство Китая в Вашингтоне получало угрозы взрыва бомб. а также убийств. Причиной подобного стала "ненависть, раздуваемая США".
РЕН ТВ 15:09
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Автоспорт
Места в календаре «Ф-1» на сезон-2020 получат «Нюрбургринг», а также этапы в Португалии и Имоле (Race Fans)
Sports.ru 14:37
Происшествия
В Харькове задержали мужчину, сообщившего о захвате заложницы
Украинские правоохранители заявили в среду о задержании мужчины, который ранее заявил о захвате заложницы в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления полиции.
РИА Новости 14:52
Футбол
«Зенит» повторил рекорд «Спартака» 1999 года
«Зенит» с 72 пунктами в активе сумел повторить рекорд, установленный «Спартаком» в 1999 году.
Bookmaker-ratings.ru 14:23