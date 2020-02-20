Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России

В ведомстве рассказали, что средний уровень ставки сейчас находится на отметке 8,7%. В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.
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