В ведомстве рассказали, что средний уровень ставки сейчас находится на отметке 8,7%. В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.

Минфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России

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