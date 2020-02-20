Экономика
Деловое.ТВМинфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России
В ведомстве рассказали, что средний уровень ставки сейчас находится на отметке 8,7%. В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
RT на русском20 февраля в 11:02
В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%
ТАСС19 февраля в 19:08
Минфин заявил об «огромной волне» рефинансирования ипотеки в России
Rambler News Service20 февраля в 03:12
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