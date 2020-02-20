Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

Огромная волна рефинансирования ипотеки наблюдается в России, в настоящее время выдача таких кредитов идёт по ставке примерно 8,7%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

РБК03:25

Минфин заявил об «огромной волне» рефинансирования ипотеки в России

Rambler News Service03:12

В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%

ТАССвчера в 19:08

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

REGNUMвчера в 23:01

Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

РИА Новостивчера в 22:20

Минфин сообщил о массовом рефинансировании ипотеки россиянами по ставке 8,7%

Российская газетавчера в 23:26

Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

News.ruвчера в 17:38
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Комментарии

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В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
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