Огромная волна рефинансирования ипотеки наблюдается в России, в настоящее время выдача таких кредитов идёт по ставке примерно 8,7%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

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