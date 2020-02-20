Финансы
РИА НовостиМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России
Огромная волна рефинансирования ипотеки наблюдается в России, в настоящее время выдача таких кредитов идёт по ставке примерно 8,7%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Минфин сообщил о массовом рефинансировании ипотеки россиянами по ставке 8,7%
Российская газетавчера в 23:26
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