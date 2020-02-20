Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России

В ведомстве рассказали, что средний уровень ставки сейчас находится на отметке 8,7%. В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян

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Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

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Падение ставок ипотеки не делает рефинансирование выгодным

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Ипотечные заемщики Петербурга начали массово снижать процентную ставку

АБН20 февраля в 04:29
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Матч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса

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Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 21:43
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«ПСЖ» попытается опередить «Ювентус» в борьбе за Погба

Основным претендентом на француза является «Ювентус», однако «Пари Сен-Жермен» намерен опередить туринцев в борьбе за футболиста, сообщает Le10sport.com.
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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
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Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

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Футбол

Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын

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Человеческая моча может стать лучшим удобрением для растений на Марсе

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Лидия Федосеева-Шукшина требует два миллиона с фонда имени мужа

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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных

При покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нём загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию более привлекательный вид, однако могут отрицательно влиять на организм.
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Футбол

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В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии

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Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

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В Набережных Челнах шесть детей отравились хлором в бассейне

Посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане отравились хлором.
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Шнуров не станет менять слова песни про выборы

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