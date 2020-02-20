В ведомстве рассказали, что средний уровень ставки сейчас находится на отметке 8,7%. В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.

Минфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России

Футбол Матч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса Матч серии B (второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу) между "Асколи" и "Кремонезе", который должен пройти в субботу, перенесен из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Рейтер.

Наука Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.

Здоровье Почти вдвое возросло число зараженных коронавирусом в Южной Корее Числе зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее возросло почти в два раза и составило 346 человек, сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Общество Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.

Политика Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Футбол Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных При покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нём загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию более привлекательный вид, однако могут отрицательно влиять на организм.

Гаджеты Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

Интернет Microsoft усложнил процесс установки Windows 10 Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.

Политика В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.