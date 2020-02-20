Экономика
Деловое.ТВМинфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России
В ведомстве рассказали, что средний уровень ставки сейчас находится на отметке 8,7%. В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
RT на русском20 февраля в 11:02
Минфин заявил об «огромной волне» рефинансирования ипотеки в России
Rambler News Service20 февраля в 03:12
В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%
ТАСС19 февраля в 19:08
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Футбол
Матч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса
Матч серии B (второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу) между "Асколи" и "Кремонезе", который должен пройти в субботу, перенесен из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Рейтер.
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Здоровье
Почти вдвое возросло число зараженных коронавирусом в Южной Корее
Числе зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее возросло почти в два раза и составило 346 человек, сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
Общество
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Футбол
«ПСЖ» попытается опередить «Ювентус» в борьбе за Погба
Основным претендентом на француза является «Ювентус», однако «Пари Сен-Жермен» намерен опередить туринцев в борьбе за футболиста, сообщает Le10sport.com.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Биатлон
Нуждов заявил, что Касперович не просил у СБР аккредитацию на ЧМ
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, не обращался с просьбой аккредитовать его на чемпионат мира в Антерсельве.
Общество
Пять столичных отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide
Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.
Политика
Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии
Футбол
Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.
Политика
Министр здравоохранения Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая уехала из санатория «Белые Санжары», в котором разместили эвакуированных из Уханя.
Наука
Человеческая моча может стать лучшим удобрением для растений на Марсе
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных
При покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нём загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию более привлекательный вид, однако могут отрицательно влиять на организм.
Футбол
Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Гаджеты
Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит
Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Политика
В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии
Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
В Набережных Челнах шесть детей отравились хлором в бассейне
Посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане отравились хлором.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан.
Футбол
«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»
Происшествия
В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора филиала газораспределительной организации в Азове после взрыва бытового газа в жилом доме города, в результате которого погибли два человека.