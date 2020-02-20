Финансы

РБКРБКМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В последние несколько месяцев ставки по ипотеке значительно снизились.
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Ипотечные заемщики Петербурга начали массово снижать процентную ставку

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