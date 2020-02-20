Финансы
РБКМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России
Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В последние несколько месяцев ставки по ипотеке значительно снизились.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин сообщил о массовом рефинансировании ипотеки россиянами по ставке 8,7%
Российская газетавчера в 23:26
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Комментарии
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия
Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
Общество
Протестующих против эвакуации украинцев из Уханя начали задерживать
На Украине начали задерживать протестующих против размещения на карантин лиц, эвакуированных из китайского Уханя.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Происшествия
МВД начало проверку по факту самоубийства мужчины в здании суда в Уфе
МВД Республики Башкортостан начало проверку по факту самоубийства подсудимого в здании Уфимского районного суда, сообщает 20 февраля интернет-издание ProUfu.ru По словам источника в правоохранительных органах, мужчина был задержан на днях по подозрению в убийстве своей жены.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Политика
В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене
Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Происшествия
В Шереметьево супруги украли у пассажирки 40 тысяч долларов
Супруги похитили у нее сумку, в которой находилось 40 тысяч долларов. Потерпевшая обратилась в полицию, передает ТАСС.
Происшествия
В Вологде опекуны отправятся в колонию за убийство приемного сына
Вологодский областной суд в четверг вынес приговор супругам Блохиным, которые обвинялись в убийстве приемного шестилетнего мальчика.
Политика
Захарова назвала сюрреализмом призыв Великобритании о помощи Донбассу
Днем ранее Пирс призывала Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев».
Экономика
Глава ФНС назвал миссию ведомства
Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Политика
Трамп выбрал главой нацразведки США своего преданного сторонника
Дональд Трамп, президент США, собирается назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла.
Общество
Заместитель генпрокурора Гринь лишается контроля над следствием
Информированные источники "Известий" сообщили также, что после перераспределения обязанностей между руководителями Генпрокуратуры контроль за следствием, что по сути является ключевым направлением в ведомстве, получит другой заместитель генпрокурора – Юрий Пономарев.
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении форварда «Леганеса»
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Происшествия
В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова
20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Общество
С ФК «Ростов» взыскали 154 млн рублей
Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154,07 млн рублей в пользу бывшего спонсора клуба.
Политика
Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету
Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Финансы
Прибыль группы Альфа-банка за год упала почти в два раза
Чистая прибыль группы Альфа-банка по МСФО за 2019 год составила $704 млн — это в 1,8 раза ниже, чем годом ранее (в 2018 году — $1,321 млрд).
Происшествия
Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу
Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно покинула карантин после возвращения из Китая, вернулась в больницу.
Технологии
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»
Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.