Экономика

РБКРБКМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В последние несколько месяцев ставки по ипотеке значительно снизились.
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Минфин заявил об «огромной волне» рефинансирования ипотеки в России

Rambler News Service20 февраля в 03:12

Ипотечные заемщики Петербурга начали массово снижать процентную ставку

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Падение ставок ипотеки не делает рефинансирование выгодным

Э Вести19 февраля в 21:55

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ТАСС19 февраля в 19:08

Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

News.ru19 февраля в 17:38
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