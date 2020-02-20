Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В последние несколько месяцев ставки по ипотеке значительно снизились.

Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

Космос Китай планирует создать собственную орбитальную станцию Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Политика Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Политика Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах РФ и США Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Соединённых Штатов уступает российской по глобальности контроля, заявил главный конструктор таких систем, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Политика Сандерс побеждает на кокусах в Неваде Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс победил на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, сообщает NBC News.

Футбол «Лацио» намерен подписать Лаллану "Лацио" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ливерпуля" Адамом Лалланой, сообщает источник со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширу.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Биатлон Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Армия и оружие Директор Росгвардии поздравил подчиненных с Днем защитника Отечества Сегодня в Москве в центральном аппарате Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов поздравил своих подчиненных и ветеранов с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.