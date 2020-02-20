Экономика
РБКМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России
Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В последние несколько месяцев ставки по ипотеке значительно снизились.
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Минфин заявил об «огромной волне» рефинансирования ипотеки в России
Rambler News Service20 февраля в 03:12
Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
RT на русском20 февраля в 11:02
В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%
ТАСС19 февраля в 19:08
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